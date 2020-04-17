Геркус считает, что футбол не будет прежним после пандемии

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Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, как, по его мнению, изменится футбол после пандемии коронавируса.
Геркус считает, что футбол не будет прежним после пандемии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Футбол не будет прежним. Как минимум полгода-год будут действовать ограничения по путешествиям. Первый этап — матчи на нейтральных полях без зрителей. Это уже новая реальность. Следующий этап — игры только с болельщиками домашней команды. Международные встречи на уровне сборных будут поставлены на паузу. Может, до конца года. Этапы еврокубков какое-то время будут на нейтральных полях из одного матча», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Он сравнил введение новых санитарных мер по всему миру с ситуацией после терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

«Очевидно, что меры избыточные, но мы уже 20 лет снимаем ботинки и всё в таком духе. Вот сейчас будет новый барьер — санитарный», — добавил функционер.

Футбольный сезон в большинстве стран мира был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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