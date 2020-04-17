Геркус считает, что футбол не будет прежним после пандемии

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, как, по его мнению, изменится футбол после пандемии коронавируса.

«Футбол не будет прежним. Как минимум полгода-год будут действовать ограничения по путешествиям. Первый этап — матчи на нейтральных полях без зрителей. Это уже новая реальность. Следующий этап — игры только с болельщиками домашней команды. Международные встречи на уровне сборных будут поставлены на паузу. Может, до конца года. Этапы еврокубков какое-то время будут на нейтральных полях из одного матча», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Он сравнил введение новых санитарных мер по всему миру с ситуацией после терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

«Очевидно, что меры избыточные, но мы уже 20 лет снимаем ботинки и всё в таком духе. Вот сейчас будет новый барьер — санитарный», — добавил функционер.

Футбольный сезон в большинстве стран мира был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.