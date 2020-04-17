Орлов не думает, что Дзюба перейдёт в «Лацио»

Короткая ссылка
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность трансфера форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в римский «Лацио».
Орлов не думает, что Дзюба перейдёт в «Лацио»
  • РИА Новости

«Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлён. С контрактами всегда очень тёмная история. Кто-то из бывших зенитовцев — Аршавин или Широков — сказал, что если Артём сейчас не уйдёт в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдёт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Он также отметил, что из-за коронавируса продаж футболистов в мире и в России станет гораздо меньше.   

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. 

Ранее в «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить