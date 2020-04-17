Орлов не думает, что Дзюба перейдёт в «Лацио»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность трансфера форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в римский «Лацио».

«Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлён. С контрактами всегда очень тёмная история. Кто-то из бывших зенитовцев — Аршавин или Широков — сказал, что если Артём сейчас не уйдёт в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдёт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Он также отметил, что из-за коронавируса продаж футболистов в мире и в России станет гораздо меньше.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее в «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы.