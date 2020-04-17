Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом

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Шведская лыжница Дженни Эберг заявила, что у неё был обнаружен коронавирус.
Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © CARL SANDIN/imago sportfotodienst

Как сообщает издание Radiosporten, спортсменка восемь дней находилась дома с высокой температурой, после чего была госпитализирована. В больнице ей поставили диагноз «двусторонняя пневмония».

По словам самой лыжницы, ей ещё никогда не было так плохо.

«Я не находилась в группе риска, я молода и нахожусь в хорошей форме. Когда вы переживаете нечто подобное, то понимаете, насколько это опасно для тех, кто находится в группах риска», — подчеркнула Эберг.

Эберг является двукратной призёркой юниорского чемпионата мира, а также на её счету одна победа на этапах Кубка мира.

Ранее футболисты минского «Динамо» поблагодарили врачей за работу в период пандемии коронавируса.

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