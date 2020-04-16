Джордан в 1991 году отказался от встречи с Бушем-старшим ради игры в гольф с мафиози

Стало известно о любопытной истории, приключившейся с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом в 1991 году.

Подробности о случае 29-летней давности были обнародованы в документальном фильме «Последний танец», вышедшем на канале ESPN и посвящённом клубу НБА «Чикаго Буллз» 1990-х годов. Историю приводит Newsweek.

Так, в 1991 году игроков команды пригласили в Белый дом на торжественную церемонию чествования чемпионов лиги. Однако лидер «Чикаго» проигнорировал встречу с президентом США Джорджем Бушем — старшим, соврав, что у него был «запланированный семейный отдых». На самом деле Джордан в это время играл в гольф с Джеймсом Булером — торговцем наркотиками, который был впоследствии приговорён к тюрьме по обвинению в отмывании денег.

При обыске у Булера нашли чек от Джордана на $57 тыс. Оба заявили, что указанная сумма была передана в качестве займа. Позже в суде Джордан признал, что возвращал долг за проигрыш партии в гольф.

Интересно, что в 1993 году бывший генеральный директор спортивной арены Сан-Диего Ричард Эскинас написал в своей книге, что Джордан должен ему за игру в гольф $1,25 млн.

Ранее сообщалось, что Пиппен рассказал об увольнении с должности советника в «Чикаго».