Пиппен рассказал об увольнении с должности советника в «Чикаго»

Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал о том, что был уволен со своей должности в команде.

«Меня уволили ранее в этом году. Мне не хотелось, чтобы это выходило на публику, но я больше не работаю в «Буллз». Это, наверное, хорошо, не так ли? Мне бы хотелось ассоциироваться с победами», — приводит слова Пиппена NBC Sports.

Пиппен занимал должность советника в «Чикаго» с 2012 года. Он играл за «Буллз» с 1987 по 1998 год и вместе с командой шесть раз становился чемпионом НБА.

Ранее Майкл Джордан поделился мыслями о документальном сериале «Последний танец», в котором рассказывается о «Чикаго Буллз» 1990-х годов.