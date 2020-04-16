Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.

«Джон Терри не пришёл в «Спартак» из-за дочки. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошёл медосмотр. Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp, где были Измайлов, Федун, врачи команды. За ним даже согласились отправить самолёт, чтобы такого статусного игрока везти. Но у его дочки начался стресс. Ему позвонила директор школы, говорит, что она падает на пол, ревёт, мол, папа уезжает в Москву, а там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернётся. Джон оказался джентльменом в отличие от многих людей. Выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву и лично перед Федуном извинился за эту ситуацию», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Джон Терри завершил карьеру в 2018 году. Последний сезон он провёл в «Астон Вилле».

Ранее Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси».