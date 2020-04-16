Друг Медведевой: разочаровывают канадцы, не соблюдающие самоизоляцию

Канадский фигурист Нам Нгуен, друг россиянки Евгении Медведевой рассказал о том, как в Канаде соблюдаются правила карантина из-за коронавируса.

По словам спортсмена, каток, на котором он тренируется, откроется не ранее 31 мая. При этом не исключается продление карантина.

«Мы, конечно, не полностью закрыты в квартире: если тебе нужно пойти в магазин за реально необходимыми вещами, то ты можешь это сделать, если не будешь вступать в близкий контакт ни с кем. Но, например, нигде нельзя собираться в компанию больше пяти человек», — приводит слова Нгуена «Газета.Ru».

Фигурист также признался, что его разочаровывает поведение некоторых канадцев.

«Есть те, кто строго соблюдает все правила самоизоляции, но есть и другие, кто ведёт свою жизнь так, будто ничего не случилось. И это меня разочаровывает. Я беспокоюсь за этих людей, потому что они могут заболеть или заразить других. Я понимаю, что мы все уже устали от своих компьютеров, но зато это отличная возможность провести время с близкими. Что касается меня, то мне в целом комфортно находиться дома», — резюмировал Нгуен.

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