В США бейсболист предложил автогонщику подраться из-за расизма

Бейсболист Маркус Строман из «Нью-Йорк Метс» предложить выяснить отношения в драке пилоту NASCAR Кайлу Ларсону, который в ходе виртуальных соревнований употребил неприличное слово по отношению к темнокожим.

«После скандала команда Chip Ganassi Racing уволила грубияна. Ему должны навсегда запретить участие в NASCAR. Он сказал, что оскорбительное слово использовал без злого умысла. Твои извинения ничего не значат! После карьеры буду драться с ним на турнире UFC ради благотворительности. Нужно надрать ему задницу! Хотел бы посмотреть, как он будет использовать такие слова в октагоне», — написал Строман в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Бетербиев оценил перспективы Гассиева в тяжёлом весе.