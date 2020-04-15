Поздняков: для спортсмена сейчас лучше находиться в полной изоляции у себя дома

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал тот факт, что в данный момент только две российские команды продолжают подготовку на фоне всемирной пандемии коронавируса — художественные гимнастки на базе в Новогорске, а также велосипедисты на треке в Санкт-Петербурге.
Поздняков: для спортсмена сейчас лучше находиться в полной изоляции у себя дома
  • РИА Новости

«В случае с гимнастками в Новогорске я считаю, что в первую очередь нужно думать о здоровье спортсменок. Если созданные на базе условия карантина способствуют продолжению тренировок, то здесь уже ответственность главного тренера. Речь идёт о несовершеннолетних спортсменках. Возможно, проживание в Новогорске для них сейчас — это некая форма спортивного интерната, чтобы спортсменки не могли ни с кем контактировать. В Санкт-Петербурге же тренируются взрослые спортсмены. Мы прекрасно должны себе отдавать отчёт, что взрослый спортсмен имеет круг общения на порядок больше. В этой части я думаю, что наилучшее для спортсмена сейчас — находиться в полной изоляции в кругу семьи у себя дома. И вести образ жизни, соответствующий серьёзности эпидемии», — заявил Поздняков.

Ранее Поздняков заявил, что решение просто отменить ОИ убило бы мечту десятков тысяч спортсменов.

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