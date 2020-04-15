Поздняков: решение просто отменить ОИ убило бы мечту десятков тысяч спортсменов
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«Решение просто отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов. Выступить собираются 11 тыс. участников, а претендентов ещё в три раза больше. Многие до последнего верят, что сумеют пройти отбор. Одним росчерком пера убивать мечту людей как минимум негуманно. Решение перенести Игры является взвешенным и логичным. Мы не расписываемся в своей беспомощности перед пандемией. Как сказал Бах, мы увидим свет в конце тоннеля», — отметил Поздняков.
Олимпийские игры — 2020 в Токио пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Игры начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.
Ранее Поздняков заявил, что дело WADA против РУСАДА отложено из-за коронавируса.