Поздняков: решение просто отменить ОИ убило бы мечту десятков тысяч спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как относится к решению о переносе Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а также заявлениям, что Игры нужно было отменить.

«Решение просто отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов. Выступить собираются 11 тыс. участников, а претендентов ещё в три раза больше. Многие до последнего верят, что сумеют пройти отбор. Одним росчерком пера убивать мечту людей как минимум негуманно. Решение перенести Игры является взвешенным и логичным. Мы не расписываемся в своей беспомощности перед пандемией. Как сказал Бах, мы увидим свет в конце тоннеля», — отметил Поздняков.

Олимпийские игры — 2020 в Токио пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Игры начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее Поздняков заявил, что дело WADA против РУСАДА отложено из-за коронавируса.