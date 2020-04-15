Кормье: не думаю, что Нурмагомедов был рад, что оказался прав в ситуации с UFC 249

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье сомневается, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов был доволен ситуацией с отменой турнира UFC 249 в связи с коронавирусом.
Кормье: не думаю, что Нурмагомедов был рад, что оказался прав в ситуации с UFC 249
  • Reuters

«Не знаю, радовался ли Хабиб полной отмене турнира UFC 249. Но я знаю, что он хотел боя с Фергюсоном, он гонялся за этим поединком», — приводит слова Кормье ESPN.

Он также выразил уверенность, что когда речь пошла о возможном проведении турнира в Сан-Хосе, то Нурмагомедов пребывал в восторге, так как любит это место.

«Не думаю, что он из тех парней, которые скажут: «Чёрт возьми, я был прав» и будет рад этому. Не знаю, мне кажется он не такой», — добавил Кормье.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Фергюсон припомнил Нурмагомедову срыв боя в 2017 году из-за проваленной сгонки веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить