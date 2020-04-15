Кормье: не думаю, что Нурмагомедов был рад, что оказался прав в ситуации с UFC 249

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье сомневается, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов был доволен ситуацией с отменой турнира UFC 249 в связи с коронавирусом.

«Не знаю, радовался ли Хабиб полной отмене турнира UFC 249. Но я знаю, что он хотел боя с Фергюсоном, он гонялся за этим поединком», — приводит слова Кормье ESPN.

Он также выразил уверенность, что когда речь пошла о возможном проведении турнира в Сан-Хосе, то Нурмагомедов пребывал в восторге, так как любит это место.

«Не думаю, что он из тех парней, которые скажут: «Чёрт возьми, я был прав» и будет рад этому. Не знаю, мне кажется он не такой», — добавил Кормье.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Фергюсон припомнил Нурмагомедову срыв боя в 2017 году из-за проваленной сгонки веса.