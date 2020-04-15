Орлов: даже если платят деньги, со счётом 0:4 не проигрывают
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Первая игра в Германии завершилась вничью (1:1).
«Были всякие домыслы, сплетни. Дошли разговоры до того, что якобы «отцы» «Зенита», то есть богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы она проиграла. Во-первых, даже если платят деньги, то со счётом 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом». Это был последний матч знаменитого рыжего вратаря Кана из «Баварии». Четыре пропустил! То есть прощальный матч ему устроили очень горький», — сказал Орлов в программе ГСО Live.
Ранее сообщалось, что Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности.