Орлов: даже если платят деньги, со счётом 0:4 не проигрывают

Телекомментатор Геннадий Орлов усомнился в слухах о том, что ответный матч между мюнхенской «Баварией» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге (4:0) на полуфинальной стадии Кубка УЕФА-2007/08 носил договорной характер.

Первая игра в Германии завершилась вничью (1:1).

«Были всякие домыслы, сплетни. Дошли разговоры до того, что якобы «отцы» «Зенита», то есть богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы она проиграла. Во-первых, даже если платят деньги, то со счётом 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом». Это был последний матч знаменитого рыжего вратаря Кана из «Баварии». Четыре пропустил! То есть прощальный матч ему устроили очень горький», — сказал Орлов в программе ГСО Live.

Ранее сообщалось, что Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности.