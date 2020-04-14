Пресс-служба НХЛ покажет документальный фильм про Овечкина

Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) анонсировала фильм, посвящённый российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Премьера документального фильма «Овечкин: взгляд со стороны» запланирована на 17 апреля.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первыми номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее сообщалось, что канадское издание назвало Овечкина лучшим игроком НХЛ в возрасте 34 лет.