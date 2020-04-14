Международный сезон фехтовальщиков досрочно завершён из-за пандемии коронавируса

Международная федерация фехтования (FIE) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Таким образом, были отменены все соревнования, запланированные на период с апреля по июнь, в число которых входят этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио.

Отмечается, что результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе, а также что рейтинги заморожены и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включённые в олимпийский отбор.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Егорян рада переносу Олимпийских игр в Токио.