Международный сезон фехтовальщиков досрочно завершён из-за пандемии коронавируса

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Международная федерация фехтования (FIE) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Международный сезон фехтовальщиков досрочно завершён из-за пандемии коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Таким образом, были отменены все соревнования, запланированные на период с апреля по июнь, в число которых входят этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио.

Отмечается, что результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе, а также что рейтинги заморожены и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включённые в олимпийский отбор.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Егорян рада переносу Олимпийских игр в Токио.

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