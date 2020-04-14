СМИ: Бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии

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Защитник клуба второго бразильского дивизиона «Гуарани» Тьяго Кортес скончался на 23-м году жизни во время сеанса физиотерапии.
СМИ: Бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram. Сообщается, что футболист восстанавливался после травмы колена и отправился в больницу для прохождения очередного сеанса физиотерапии. Во время процедуры 22-летнему игроку стало плохо, впоследствии он скончался. Причины смерти не уточняются.

Инцидент произошёл 13 апреля.

Ранее сообщалось, что сделавший знаменитый снимок боя Нурмагомедова и Макгрегора фотограф умер от коронавируса.

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