Баскетболист Уэстбрук подарил 650 компьютеров школьникам в Хьюстоне

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук приобрёл 650 компьютеров для школьников, которые во время самоизоляции вынуждены обучаться дистанционно.

«Рассел доказывает, почему он является чемпионом на площадке и за её пределами. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников города и их семей, которые переживают последствия кризиса, связанного с коронавирусом», — цитирует мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера ESPN.

Чемпионат НБА в данный момент приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее мать баскетболиста «Миннесоты» Таунса скончалась от коронавируса.