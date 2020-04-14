Баскетболист Уэстбрук подарил 650 компьютеров школьникам в Хьюстоне

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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук приобрёл 650 компьютеров для школьников, которые во время самоизоляции вынуждены обучаться дистанционно.
Баскетболист Уэстбрук подарил 650 компьютеров школьникам в Хьюстоне
  • Reuters

«Рассел доказывает, почему он является чемпионом на площадке и за её пределами. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников города и их семей, которые переживают последствия кризиса, связанного с коронавирусом», — цитирует мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера ESPN

Чемпионат НБА в данный момент приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее мать баскетболиста «Миннесоты» Таунса скончалась от коронавируса.

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