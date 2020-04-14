Баскетболист Уэстбрук подарил 650 компьютеров школьникам в Хьюстоне
- Reuters
«Рассел доказывает, почему он является чемпионом на площадке и за её пределами. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников города и их семей, которые переживают последствия кризиса, связанного с коронавирусом», — цитирует мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера ESPN.
Чемпионат НБА в данный момент приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее мать баскетболиста «Миннесоты» Таунса скончалась от коронавируса.