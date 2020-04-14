Черданцев критически высказался о чемпионате Белоруссии

Известный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об уровне чемпионата Белоруссии.

«Не слежу за чемпионатом Белоруссии. Не хочу наших соседей обижать, просто не всякая игра с мячом называется футбол и её надо показывать по телевизору. Понимаете, канал не может жить без прямого эфира, он создаётся для прямых трансляций. Если у тебя есть возможность что-то показывать лайв, нужно это обязательно делать. С точки зрения того, почему чемпионат Белоруссии у нас, — это всё понятно и правильно», — заявил Черданцев в прямом эфире в Instagram журналистки Марии Командной.

Также комментатор выразил предположение, почему чемпионат Белоруссии не останавливают во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Мне кажется, это просто такой государственный пиар, который белорусы очень хорошо используют, чтобы рассказать о своей стране всему миру», — считает Черданцев.

Ранее сообщалось, что гол Милевского помог футбольному клубу «Динамо-Брест» обыграть «Ислочь».