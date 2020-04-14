Черданцев критически высказался о чемпионате Белоруссии

Короткая ссылка
Известный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об уровне чемпионата Белоруссии.
Черданцев критически высказался о чемпионате Белоруссии
  • РИА Новости

«Не слежу за чемпионатом Белоруссии. Не хочу наших соседей обижать, просто не всякая игра с мячом называется футбол и её надо показывать по телевизору. Понимаете, канал не может жить без прямого эфира, он создаётся для прямых трансляций. Если у тебя есть возможность что-то показывать лайв, нужно это обязательно делать. С точки зрения того, почему чемпионат Белоруссии у нас, — это всё понятно и правильно», — заявил Черданцев в прямом эфире в Instagram журналистки Марии Командной.

Также комментатор выразил предположение, почему чемпионат Белоруссии не останавливают во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Мне кажется, это просто такой государственный пиар, который белорусы очень хорошо используют, чтобы рассказать о своей стране всему миру», — считает Черданцев.

Ранее сообщалось, что гол Милевского помог футбольному клубу «Динамо-Брест» обыграть «Ислочь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить