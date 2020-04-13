СМИ: ECA договорилась с УЕФА о завершении сезона в августе

Ассоциация европейских клубов (ECA) договорилась с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о завершении нынешнего сезона в августе.

Как сообщает Cadena SER, национальные чемпионаты будут завершены до окончания еврокубков, финальные матчи которых планируется провести во второй половине августа.

Игры будут проводить без зрителей. Кроме того, рассматривается возможность либо их проведения на нейтральных полях, либо замены двухматчевых противостояний в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на одиночные игры.

При этом новый сезон может начаться в сентябре.

Напомним, что большая часть футбольных турниров была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен доиграть еврокубки в августе.