СМИ: УЕФА намерен доиграть еврокубки в августе

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен доиграть оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.
СМИ: УЕФА намерен доиграть еврокубки в августе
  • РИА Новости

Как сообщает Mirror, у УЕФА есть несколько вариантов доигровки еврокубкового сезона, прерванного пандемией коронавируса, один из которых подразумевает, что турниры возобновятся уже после завершения розыгрышей национальных чемпионатов.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределённый срок на стадии 1/8 финала.

Ранее в УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление Александера Чеферина о завершении ЛЧ до 3 августа 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить