СМИ: УЕФА намерен доиграть еврокубки в августе
- РИА Новости
Как сообщает Mirror, у УЕФА есть несколько вариантов доигровки еврокубкового сезона, прерванного пандемией коронавируса, один из которых подразумевает, что турниры возобновятся уже после завершения розыгрышей национальных чемпионатов.
Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределённый срок на стадии 1/8 финала.
Ранее в УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление Александера Чеферина о завершении ЛЧ до 3 августа 2020 года.