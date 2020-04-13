СМИ: УЕФА намерен доиграть еврокубки в августе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен доиграть оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

Как сообщает Mirror, у УЕФА есть несколько вариантов доигровки еврокубкового сезона, прерванного пандемией коронавируса, один из которых подразумевает, что турниры возобновятся уже после завершения розыгрышей национальных чемпионатов.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределённый срок на стадии 1/8 финала.

Ранее в УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление Александера Чеферина о завершении ЛЧ до 3 августа 2020 года.