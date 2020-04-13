Филипп оценил шансы футболистов из РПЛ заиграть в Бундеслиге

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Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп оценил шансы футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ) успешно заиграть в немецкой Бундеслиге.
Филипп оценил шансы футболистов из РПЛ заиграть в Бундеслиге
  • РИА Новости

«На постоянно высоком уровне? Не думаю, что хоть кто-то. Но вот в «Ростове» мне нравится 17-й номер. Матиас Норман — классный хавбек: и отборы, и работа с мячом на высоком уровне. Он бы в Бундеслиге не потерялся», — цитирует Филиппа Sport24.

Он также выразил мнение, что российские игроки очень привыкли к своему чемпионату, а также очень любят родину, из-за чего у них нет желания попробовать свои силы в другой европейской лиге. При этом он не считает, что молодые русские игроки недостаточно сильны.

«Просто сами подумайте: зачем менять обстановку ради клуба из немецкого городка, где никому не платят так, как в России? Там ещё и адаптироваться надо, привыкать к обстановке, и не факт, что сложится», — добавил Филипп.

Филипп перешёл в «Динамо» в начале нынешнего сезона из дортмундской «Боруссии». За новый клуб он провёл 15 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее немецкий футболист «Динамо» Филипп высказался о русских девушках.

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