Боец MMA Малютин сравнил Александра Емельяненко с братом и Нурмагомедовым
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«Я не видел более талантливого человека, чем Александр Емельяненко. Это феномен», — цитирует Малютина «Спорт-Экспресс».
Он рассказал, что Емельяненко, несмотря на большой вес, одинаково пробегал дистанцию в 50 метров со спринтером, а также очень легко сделал 10 подходов со штангой.
«Он уже был крутым. Фёдору же надо было пахать. Александру хватало лишь посмотреть, чтобы повторить, а Фёдору и Хабибу — сто раз сделать. Только чемпионами становятся те, кто сделал что-то сто раз», — сказал Малютин.
3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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