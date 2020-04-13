Боец MMA Малютин сравнил Александра Емельяненко с братом и Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля Михаил Малютин поделился впечатлениями от совместных тренировок с соотечественником Александром Емельяненко, а также сравнил его с Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не видел более талантливого человека, чем Александр Емельяненко. Это феномен», — цитирует Малютина «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что Емельяненко, несмотря на большой вес, одинаково пробегал дистанцию в 50 метров со спринтером, а также очень легко сделал 10 подходов со штангой.

«Он уже был крутым. Фёдору же надо было пахать. Александру хватало лишь посмотреть, чтобы повторить, а Фёдору и Хабибу — сто раз сделать. Только чемпионами становятся те, кто сделал что-то сто раз», — сказал Малютин.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к алкоголю.