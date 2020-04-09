Александр Емельяненко: я легко могу обходиться без спиртного

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к алкоголю.
Александр Емельяненко: я легко могу обходиться без спиртного
  • globallookpress.com

«Я легко могу обходиться без спиртного. Мне не хочется, как пивным фанатам или болельщикам, пойти перед телевизором сесть и пивка нажраться. Или как офисным работникам, которые ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам. Я так не живу, я постоянно в спортзале. Если я пью, то об этом знают все. Появляются люди, которые начинают цеплять, провоцировать. Дашь кому-то подзатыльник, бегут жаловаться. Заявление в кармане, Емельяненко побил, посадите его в тюрьму. Я не знаю, от чего я должен исправиться. Я каким был, такой и есть. Под кого-то стелиться я не собираюсь», — заявил Емельяненко в эфире YouTube-канала «Редакция».

Следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бой должен пройти 24 июля.

Ранее Поветкин прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко.

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