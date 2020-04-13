РФС запросил у клубов данные о финансовых потерях
- РИА Новости
По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, которые передаёт РИА Новости, организация анализирует ситуацию, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом.
Он также рассказал, что, исходя из предоставленной клубами информации, РФС будет разрабатывать различные варианты поддержки.
«Речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее», — пояснил Мельников.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков высказался по поводу схемы проведения РПЛ.