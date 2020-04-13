РФС запросил у клубов данные о финансовых потерях

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Российский футбольный союз (РФС) направил в клубы запросы о финансовых потерях и формировании бюджетов с целью разработки различных вариантов поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РФС запросил у клубов данные о финансовых потерях
  • РИА Новости

По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, которые передаёт РИА Новости, организация анализирует ситуацию, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом.

Он также рассказал, что, исходя из предоставленной клубами информации, РФС будет разрабатывать различные варианты поддержки.

«Речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее», — пояснил Мельников.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков высказался по поводу схемы проведения РПЛ.

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