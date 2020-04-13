Тактаров: в Махачкалу я больше не поеду, там нет уважения к людям
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«Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу. Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям. «Гелендвагены» везде, женщины с колясками из-под колёс выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится», — приводит слова Тактарова Tofight.
Он также отметил, что Каспийское море и пляж в черте города очень грязные.
«В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось», — добавил боец.
Ранее сообщалось, что Хрюнов дал совет главе UFC уважительнее относиться к Нурмагомедову.