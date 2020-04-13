Орсер назвал прокат на Гран-при России лучшим в карьере Медведевой

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал выступления спортсменки в прошедшем сезоне

«После короткой программы на Skate Canada мне говорили: «Ух ты, насколько же Медведева стала лучше! Она парит надо льдом, у неё появилась уверенность». К тому же у неё сформировалось новое тело. А на Гран-при России вообще сложилось всё. У неё там был фантастический прокат. Как по мне — лучший в её карьере. Она стала молодой женщиной», —сказал Орсер в интервью Youtube-каналу MonBriella.

На Гран-при России Медведева заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов своей соотечественнице Александре Трусовой.

Ранее сообщалось, чем занимаются фигуристы на карантине.