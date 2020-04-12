Футболист «Локомотива» Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты от коронавируса

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Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал видео, в котором он показал, как правильно пользоваться защитной маской и перчатками во время эпидемии коронавируса.
Футболист «Локомотива» Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты от коронавируса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Спортсмен опубликовал ролик в своём Instagram. 

«Нужно обязательно прикрывать рот и нос в общественных местах. Я недавно записал видео, которым хочу поделиться с вами», — подписал видео Крыховяк.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 

Ранее жена тренера ХК «Локомотив» рассказала, как их семья переживала заболевание коронавирусом.

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