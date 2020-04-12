Футболист «Локомотива» Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты от коронавируса
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Спортсмен опубликовал ролик в своём Instagram.
«Нужно обязательно прикрывать рот и нос в общественных местах. Я недавно записал видео, которым хочу поделиться с вами», — подписал видео Крыховяк.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.
Ранее жена тренера ХК «Локомотив» рассказала, как их семья переживала заболевание коронавирусом.