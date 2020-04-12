Футболист «Локомотива» Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты от коронавируса

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал видео, в котором он показал, как правильно пользоваться защитной маской и перчатками во время эпидемии коронавируса.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Спортсмен опубликовал ролик в своём Instagram. «Нужно обязательно прикрывать рот и нос в общественных местах. Я недавно записал видео, которым хочу поделиться с вами», — подписал видео Крыховяк. Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Ранее жена тренера ХК «Локомотив» рассказала, как их семья переживала заболевание коронавирусом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak) 12 Апр 2020 в 3:34 PDT