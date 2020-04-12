Колосков отреагировал на смерть экс-советника президента РФС

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что скончавшийся экс-советник главы организации Марк Годик определил развитие советского и российского футбола.
Колосков отреагировал на смерть экс-советника президента РФС
  • РИА Новости

«Я его ставлю на первое место в СССР и России среди учёных, которые сделали очень многое для становления футбольной науки. Этот человек определил развитие советского и российского футбола, его знания были применены на практике многими выдающимися тренерами», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он отметил, что Годик воспитал плеяду выдающихся специалистов. Кроме того, Колосков подчеркнул, что до Годика не было преподавателей по футболу высокого уровня.

Годик являлся советником президента организации с 2003 по 2009 год. В это же время он занимал пост заместителя директора спортивного департамента. Кроме того, с 1996 по 1998 год он работал главой научно-методического отдела РФС.

Ранее сообщалось, что экс-советник президента РФС Годик скончался в возрасте 80 лет.

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