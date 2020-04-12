Касаткина во время самоизоляции сняла видео о жизни с теннисной ракеткой
- РИА Новости
Касаткина опубликовала ролик в Twitter.
Россиянка также прикрепила хештег с призывом оставаться дома во время пандемии.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.
Ранее жена футболиста Павла Мамаева выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции.
Mood #DD#Stayhome#housecourt#bored#helppic.twitter.com/sRbIdZPfXu— Daria Kasatkina (@DKasatkina) April 12, 2020