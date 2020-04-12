Касаткина во время самоизоляции сняла видео о жизни с теннисной ракеткой

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Российская теннисистка Дарья Касаткина во время самоизоляции в связи с коронавирусом сняла видео о жизни с теннисной ракеткой.
Касаткина во время самоизоляции сняла видео о жизни с теннисной ракеткой
  • РИА Новости

Касаткина опубликовала ролик в Twitter.

Россиянка также прикрепила хештег с призывом оставаться дома во время пандемии.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее жена футболиста Павла Мамаева выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции.

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