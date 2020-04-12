Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

«Смотрю новости и не понимаю, каким образом народ получает штрафы — всех штрафуют, просто поголовно, — если у нас ни разу официально не сказали, что введён карантин? У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», — сказала Мамаева в сториз в своём Instagram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Из-за эпидемии коронавируса с 30 марта в Москве был введён режим самоизоляции, а с 13 апреля будет введён пропускной режим.

Ранее теннисист Андрей Рублёв рассказал, как поддерживает форму во время карантина.