Теннисист Рублёв рассказал, как поддерживает форму во время карантина

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, чем занимается во время карантина в связи с коронавирусом.
Теннисист Рублёв рассказал, как поддерживает форму во время карантина
  • Reuters

«Кроме просмотра фильмов и занятий онлайн с тренерами, больше ничем особо не занимаюсь. Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело, хочется выйти. Стараюсь использовать любую возможность — мусор где-то вынести, чтобы лишний раз выйти на улицу», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Он признался, что на него давит данная ситуация и он скучает по теннису. Кроме того, он добавил, что тренируется ежедневно по часу днём и вечером.

«Могу на прыгалках позаниматься минут 20, потом кардио, где надо быстро отжиматься 30 секунд, потом встаю, прыгаю 30 секунд, затем пресс 30 секунд — и так в течение получаса. Такое кардио на выносливость и физическое что-то. Стараюсь совмещать всё», — заявил Рублёв.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён «Уимблдон».

Ранее Анастасия Павлюченкова выразила сомнение, что теннисный сезон будет доигран.

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