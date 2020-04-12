Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя
- Reuters
«За все эти годы понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя: обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло», — цитирует Голдобина «Спорт-Экспресс».
При этом он рассказал, что ему пришло много сообщений от фанатов «Ванкувера» о том, как они будут скучать.
В текущем сезоне россиянин сыграл всего один матч за «Кэнакс», большую часть сезона проведя в фарм-клубе.
Ранее Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года.