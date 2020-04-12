Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя

Российский нападающий Николай Голдобин, который со следующего сезона будет выступать за московский ЦСКА, объяснил, почему решил покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс».

«За все эти годы понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя: обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло», — цитирует Голдобина «Спорт-Экспресс».

При этом он рассказал, что ему пришло много сообщений от фанатов «Ванкувера» о том, как они будут скучать.

В текущем сезоне россиянин сыграл всего один матч за «Кэнакс», большую часть сезона проведя в фарм-клубе.

Ранее Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года.