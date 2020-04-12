Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя

Короткая ссылка
Российский нападающий Николай Голдобин, который со следующего сезона будет выступать за московский ЦСКА, объяснил, почему решил покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс».
Голдобин: в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя
  • Reuters

«За все эти годы понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя: обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло», — цитирует Голдобина «Спорт-Экспресс».

При этом он рассказал, что ему пришло много сообщений от фанатов «Ванкувера» о том, как они будут скучать.

В текущем сезоне россиянин сыграл всего один матч за «Кэнакс», большую часть сезона проведя в фарм-клубе.

Ранее Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить