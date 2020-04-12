Мать футболиста ПСЖ Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, начала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Об этом 52-летняя женщина объявила в своём Instagram, опубликовав совместное фото с молодым человеком.

«Необъяснимое невозможно объяснить», — подписала фото Гонсалвес.

Неймар отреагировал на публикацию, пожелав счастья своей матери.

Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по игре для мобильных устройств Free Fire, которая очень популярна в Бразилии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в «Барселону».