СМИ: ПСЖ готов продать Неймара в «Барселону»
- Reuters
Как сообщает Sport.es, рассматривается вариант, при котором в сделку по Неймару войдёт нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.
Отмечается, что ПСЖ впервые серьёзно рассматривает вариант с продажей 28-летнего бразильца.
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что Месси уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона, если клуб не приобретёт Неймара.