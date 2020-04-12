Де Росси заявил, что хотел бы стать главным тренером «Ромы»

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Знаменитый итальянский футболист Даниэле Де Росси признался, что хотел бы стать главным тренером «Ромы, за которую он выступал большую часть своей карьеры.
Де Росси заявил, что хотел бы стать главным тренером «Ромы»
  • Reuters

«Очень редко можно играть 20 лет в одном клубе, поэтому моя карьера была довольно необычной. Я не могу мечтать о том же, если стану тренером, потому что это не может длиться так долго. Я хотел бы быть тренером «Ромы», но сначала я должен пройти через процесс роста и этапы становления, которые проходят все молодые тренеры», — приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.

Он отметил, что постарается перенять опыт у разных тренеров.

«Думаю, что Хосеп Гвардиола будет хорошим вариантом для начала», — добавил воспитанник «Ромы».

36-летний Де Росси является одной из легенд «Ромы», за которую в период с 2002 по 2019 год он провёл более 450 матчей и забил 43 мяча. Больше только в активе Франческо Тотти. Летом 2019 года итальянец подписал контракт с аргентинской «Бока Хуниорс», за которую, однако, сыграл лишь в пяти матчах и уже в январе 2020 года объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что семья тренера «Ювентуса» Сарри пожертвовала около 4 тыс. масок для борьбы с коронавирусом.

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