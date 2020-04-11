Гретцки: Кейв был хоккеистом с блестящим будущим

Короткая ссылка
Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки прокомментировал смерть 25-летнего хоккеиста клуба Колби Кейва.
Гретцки: Кейв был хоккеистом с блестящим будущим
  • Reuters

«Моей супруге Джанет и мне очень грустно слышать о кончине Колби. Он был замечательным хоккеистом с блестящим будущим. Но ещё лучше он был как человек. Наши мысли и молитвы сейчас с его женой Эмили и всей семьёй Кейва», — написал Гретцки в Twitter.

Кейв скончался в больнице 11 апреля. 6 апреля хоккеисту была сделана операция из-за кровоизлияния в мозг. Спортсмен был введён в медикаментозную кому, однако это не помогло спасти его жизнь.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования семье Кейва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить