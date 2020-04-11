Гретцки: Кейв был хоккеистом с блестящим будущим

Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки прокомментировал смерть 25-летнего хоккеиста клуба Колби Кейва.

«Моей супруге Джанет и мне очень грустно слышать о кончине Колби. Он был замечательным хоккеистом с блестящим будущим. Но ещё лучше он был как человек. Наши мысли и молитвы сейчас с его женой Эмили и всей семьёй Кейва», — написал Гретцки в Twitter.

Кейв скончался в больнице 11 апреля. 6 апреля хоккеисту была сделана операция из-за кровоизлияния в мозг. Спортсмен был введён в медикаментозную кому, однако это не помогло спасти его жизнь.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования семье Кейва.