СМИ: Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат в случае попадания в ЛЧ

Руководство лондонского «Арсенала» готово сохранить игрокам клуба прежний уровень зарплат, несмотря на приостановку Английской премьер-лиги, но только в том случае, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, клуб только обсуждает подобную возможность с футболистами, стороны пока не достигли договорённости по сложившейся ситуации.

Матчи АПЛ были приостановлены из-за пандемии коронавируса. По этой причине многие клубы лиги обсуждают вопрос о возможном снижении зарплат игроков. После 28 матчей «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

Ранее тренер Славен Билич рассказал об английском футболе.