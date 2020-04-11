СМИ: Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат в случае попадания в ЛЧ
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, клуб только обсуждает подобную возможность с футболистами, стороны пока не достигли договорённости по сложившейся ситуации.
Матчи АПЛ были приостановлены из-за пандемии коронавируса. По этой причине многие клубы лиги обсуждают вопрос о возможном снижении зарплат игроков. После 28 матчей «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.
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