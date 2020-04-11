Задоров: мне жаль людей в России

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров сравнил США и Россию по уровню жизни.
Задоров: мне жаль людей в России
  • Reuters

«Я бы очень хотел жить в России, но у нас сломанная система, нет стабильности. Моей семье безопаснее находиться в Америке. Моим детям безопаснее ходить в местные школу, университет, спортивные школы — нет коррупции. Здесь ты вложишь деньги — и твой бизнес поддержат, валюта не зависит от цены на нефть. Стабильность — самое главное. Если я это говорю, значит, хочу, чтобы что-то изменилось в нашей стране. Мне жаль людей в России: вижу пожилых здесь и вижу, как они выживают у нас. Всё познается в сравнении. Хочу требовать этого от нашего государства», — заявил Задоров во время прямой трансляции в Instagram iconsuit.

В текущем сезоне Задоров провёл 64 матча за «Колорадо», набрав 13 очков (4 + 9).

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил мнение, что в России нет альтернативы президенту Владимиру Путину.

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