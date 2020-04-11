Футболисты «Челси» получили разрешение тренироваться на клубном стадионе, несмотря на коронавирус

Короткая ссылка
Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел рассказал, что игроки команды, проживащие недалеко от клубного стадиона команды «Стэмфорд Бридж», имеют возможность проводить индивидуальные тренировки на арене.
Футболисты «Челси» получили разрешение тренироваться на клубном стадионе, несмотря на коронавирус
  • Reuters

«Ребята, которые живут неподалёку, могут тренироваться на «Стэмфорд Бридж». Для меня это идеальный вариант, но надо понимать, что занимаешься ты сам по себе, а это немного скучно. Я тренировался также и в парке, но поле там гораздо меньше», — приводит слова ван Гинкела Daily Mail.

Сезон в Английской премьер-лиге был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Канте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить