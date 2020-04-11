Футболисты «Челси» получили разрешение тренироваться на клубном стадионе, несмотря на коронавирус

Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел рассказал, что игроки команды, проживащие недалеко от клубного стадиона команды «Стэмфорд Бридж», имеют возможность проводить индивидуальные тренировки на арене.

«Ребята, которые живут неподалёку, могут тренироваться на «Стэмфорд Бридж». Для меня это идеальный вариант, но надо понимать, что занимаешься ты сам по себе, а это немного скучно. Я тренировался также и в парке, но поле там гораздо меньше», — приводит слова ван Гинкела Daily Mail.

Сезон в Английской премьер-лиге был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

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