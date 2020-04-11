Футболисты «Челси» получили разрешение тренироваться на клубном стадионе, несмотря на коронавирус
- Reuters
«Ребята, которые живут неподалёку, могут тренироваться на «Стэмфорд Бридж». Для меня это идеальный вариант, но надо понимать, что занимаешься ты сам по себе, а это немного скучно. Я тренировался также и в парке, но поле там гораздо меньше», — приводит слова ван Гинкела Daily Mail.
Сезон в Английской премьер-лиге был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Канте.