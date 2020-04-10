Медведев заявил, что футболисты «Зенита» вернутся к полноценным тренировкам не раньше мая
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«Новой информации о сроках возвращения к тренировкам на базе не появлялось и не может появиться до тех пор, пока нерабочий режим не будет снят и не будут сняты ограничения на тренировочный процесс. Если режим не будет снят раньше, команда не будет тренироваться на базе до 30 апреля», — приводит слова Медведева ТАСС.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее Валерий Карпин рассказал, что «Ростов» отслеживает тренировки футболистов во время карантина.