Карпин: сыграна большая часть чемпионата, обнулять его неправильно

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о возможных сценариях возобновления или завершения сезона в свете ситуации с пандемией коронавируса.
Карпин: сыграна большая часть чемпионата, обнулять его неправильно
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Сыграна большая часть чемпионата — 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы. Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придётся это принять», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Он отметил, что эта ситуация может негативно отразиться не только на нынешнем, но и на следующем сезоне.

«УЕФА и ФИФА захотят провести игры, футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная, что повлечёт за собой огромное количество травм. Командам придётся играть дублями. Это будет не интересно никому: ни клубам, ни болельщикам», — добавил специалист.

Розыгрыш Российской премьер-лиги был прерван после 22-го тура из-за мировой пандемии коронавируса. По итогам сыгранных матчей «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее Карпин рассказал, что «Ростов» отслеживает тренировки футболистов во время карантина.

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