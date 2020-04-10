Карпин рассказал, что «Ростов» отслеживает тренировки футболистов во время карантина

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как игроки команды поддерживают форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Карпин рассказал, что «Ростов» отслеживает тренировки футболистов во время карантина
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«До 1 мая все игроки находятся в самоизоляции. Футболисты тренируются дома, у каждого есть необходимое оборудование: дорожки, коврики, гантели, тренажёры. Каждый вечер они отправляют тренерскому штабу видеоотчёты о проделанной работе», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Он отметил, что футболисты пока не проходили централизованное тестирование на коронавирус.

«Если мы соберёмся 1 мая и возобновим тренировки, то нужно провести тестирование всех: от футболистов и тренерского штаба до всего персонала, кто так или иначе взаимодействует с командой», — добавил специалист.

Розыгрыш Российской премьер-лиги был прерван после 22-го тура из-за мировой пандемии коронавируса. По итогам сыгранных матчей «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ростова» рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта.

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