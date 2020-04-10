ОКР увеличил объём финансирования подготовки к ОИ на 265 млн рублей

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о продлении периода реализации программы подготовки к Олимпийским играм в Токио, в рамках которого дополнительный объём финансирования увеличен на 265 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ОКР, соответствующее решение было утверждено исполкомом организации.

Отмечается, что данные средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырёхлетнего финансового плана ОКР за счёт оптимизации, сокращения и переноса отдельных статей.

По состоянию на 1 апреля на подготовку к Играм уже было выделено более 545 млн рублей.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.