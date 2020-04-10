Хоккеист «Торонто» признался, что гордится соперничеством с Овечкиным

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заявил, что гордится соперничеством с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очень прикольно и почётно быть частью одной дискуссии с таким парнем, как он. Как и участвовать в снайперской гонке с ним. Ови стал одним из величайших игроков целого поколения, имеет огромное влияние и в хоккее, и за его пределами, проложил дорогу для огромного количества игроков», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Он также выразил надежду, что удастся вернуться в игру в этом сезоне после эпидемии коронавируса.

В текущем сезоне Овечкин и Мэттьюс отметились 48 голами.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов за историю НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру.

Ранее НХЛ опубликовала видео с Овечкиным к старту плей-офф.