Туктамышева показала созданную в онлайн-режиме новую произвольную программу
- РИА Новости
Россиянка опубликовала видео с программой в своём Instagram.
Произвольная программа была поставлена за неделю в рамках проекта MAD Lab, который основали хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов.
Любители фигурного катания могли принять участие в постановке программы. Фанаты репетировали танец вместе со спортсменкой и участвовали в обсуждении в прямых эфирах в Instagram. Из-за коронавирусной инфекции всё проходило в онлайн-режиме.
Ранее итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о своих тренировках во время карантина.