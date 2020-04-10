Туктамышева показала созданную в онлайн-режиме новую произвольную программу

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева презентовала новую произвольную программу, которая была создана при участии болельщиков в онлайн-режиме.
Туктамышева показала созданную в онлайн-режиме новую произвольную программу
  • РИА Новости

Россиянка опубликовала видео с программой в своём Instagram.

Произвольная программа была поставлена за неделю в рамках проекта MAD Lab, который основали хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов. 

Любители фигурного катания могли принять участие в постановке программы. Фанаты репетировали танец вместе со спортсменкой и участвовали в обсуждении в прямых эфирах в Instagram. Из-за коронавирусной инфекции всё проходило в онлайн-режиме.

Ранее итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о своих тренировках во время карантина.

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