Итальянский фигурист Грассль рассказал о своих тренировках во время карантина

Фигурист Даниэль Грассль рассказал, как живёт и тренируется в Италии в период пандемии коронавируса.

«Просыпаюсь в восемь утра, а с девяти уже идут тренировки — три по одному часу каждая. Между ними — 20 минут отдыха. Мы созваниваемся всей группой и занимаемся йогой, общей физической подготовкой, танцами и даже вращениями… В принципе, делаем то же самое, что и всегда. К тому же в моём доме есть сад — я могу пойти позаниматься там. Больше места. Затем обед — и начинаются уроки. Занимаюсь три часа. Сегодня с утра я уже потренировался, теперь немного отдыхаю, впереди учёба. Вечером ещё пообщаюсь по видеосвязи с друзьями — мы устраиваем что-то вроде домашних вечеринок, на которых созваниваются много людей, так что в целом все нормально. Только жду, когда мой каток снова откроют», — приводит слова спортсмена «Газета.Ru».

По словам Грассля, с 4 мая в Италии начнут открывать учреждения. Однако когда дойдёт очередь до катков, он не знает.

Ранее сообщалось, что фигуристка Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации.