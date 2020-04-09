Итальянский фигурист Грассль рассказал о своих тренировках во время карантина

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Фигурист Даниэль Грассль рассказал, как живёт и тренируется в Италии в период пандемии коронавируса.
Итальянский фигурист Грассль рассказал о своих тренировках во время карантина
  • globallookpress.com

«Просыпаюсь в восемь утра, а с девяти уже идут тренировки — три по одному часу каждая. Между ними — 20 минут отдыха. Мы созваниваемся всей группой и занимаемся йогой, общей физической подготовкой, танцами и даже вращениями… В принципе, делаем то же самое, что и всегда. К тому же в моём доме есть сад — я могу пойти позаниматься там. Больше места. Затем обед — и начинаются уроки. Занимаюсь три часа. Сегодня с утра я уже потренировался, теперь немного отдыхаю, впереди учёба. Вечером ещё пообщаюсь по видеосвязи с друзьями — мы устраиваем что-то вроде домашних вечеринок, на которых созваниваются много людей, так что в целом все нормально. Только жду, когда мой каток снова откроют», — приводит слова спортсмена «Газета.Ru».

По словам Грассля, с 4 мая в Италии начнут открывать учреждения. Однако когда дойдёт очередь до катков, он не знает.

Ранее сообщалось, что фигуристка Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации.

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