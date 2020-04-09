Уткин высказался о режиме карантина во время пандемии коронавируса

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Известный российский телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о ситуации с коронавирусом в России.
Уткин высказался о режиме карантина во время пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Вы подумайте о том, что то, что сейчас с вами происходит, — это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да, это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за всё платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить. Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства, это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги», — заявил Уткин на своём канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что сокамерники тепло проводили Роналдиньо из тюрьмы под домашний арест.

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