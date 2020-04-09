Хоккеист Слепышев сообщил, что ещё на два сезона останется в ЦСКА

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Антон Слепышев принял решение остаться в команде ещё на два сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт с 25-летним игроком уже подписан.

«Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА», — заявил Слепышев, также подтвердив, что получал предложение от клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Слепышев играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 327 матчей в КХЛ, в которых он набрал 134 (69 + 65) очка. Российский форвард был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2013 года под общим 88-м номером и провёл за команду 102 матча, набрав 23 (10 + 13) очка.

Ранее сообщалось, что агент рассказал, сколько его клиентов могут перейти в клубы НХЛ.