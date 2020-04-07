Бабаев рассказал, сколько его клиентов могут перейти в клубы НХЛ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, кто из его клиентов может в ближайшее время перейти в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Михаил Науменков и Дамир Жафяров. Думаю, есть вариант уехать у Антона Бурдасова. Сейчас он будет принимать решение, как всё это будет выглядеть. Ещё будут ребята, которые поедут на двусторонние контракты в АХЛ», — завил Бабаев в прямом эфире в Instagram.

27-летний Науменков не выставлял свою кандидатуру на драфт НХЛ. С 2014 года он играет за московский ЦСКА, воспитанником которого является.

26-летний Жафяров также не проходил драфт НХЛ. В КХЛ он играл за такие клубы, как новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», а в настоящее время является игроком «Торпедо».

28-летний Бурдасов также не драфтовался клубами НХЛ. В КХЛ он выступал за «Трактор», «Авангард», ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА, игроком которого является с 2019 года.

Ранее Бабаев сообщил, что Максим Шалунов продолжит карьеру в «Чикаго».