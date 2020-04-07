Агент сообщил, что хоккеист Шалунов продолжит карьеру в «Чикаго»

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Шуми Бабаев, агент нападающего московского ЦСКА Максима Шалунова, сообщил, что хоккеист продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».
Агент сообщил, что хоккеист Шалунов продолжит карьеру в «Чикаго»
  • РИА Новости

«Шалунов задрафтован «Чикаго», поэтому у него одна дорога. В «Чикаго» есть место в третьем звене. Шалунов спокойно справится с этой ролью», — завил Бабаев в прямом эфире в Instagram.

Действующий контракт 27-летнего Шалунова с ЦСКА истекает 30 апреля. Российский форвад был задрафтован «Чикаго» в 2011 году под общим номером 109. С 2013 по 2014 год Шалунов играл в АХЛ, после чего вернулся в Россию.

Ранее агент сообщил, что Денисенко подпишет контракт с клубом НХЛ «Флорида».

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