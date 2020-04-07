Агент сообщил, что Денисенко подпишет контракт с клубом НХЛ «Флорида»

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Сергей Исаков, агент нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко, сообщил, что хоккеист намерен подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».
Агент сообщил, что Денисенко подпишет контракт с клубом НХЛ «Флорида»
  • © Pavel Paprskar/CTK
  • globallookpress.com

«Флорида» даёт контракт на один год и ждёт Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне. Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает», — приводит слова Исакова ТАСС.

19-летний россиянин, задрафтованный «Флоридой» в 2018 году под общим 15-м номером, играет за «Локомотив» с 2018 года. В его активе 79 матчей в КХЛ, в которых он набрал 22 (11 + 11) очка.

Ранее сообщалось, что Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».

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